Družinska tragedija v Celju: 61-letni moški ustrelil partnerko

Celjski policisti so bili v ponedeljek popoldne obveščeni o družinski tragediji, ki se je zgodila v naselju Vezovje nad Šentjurjem pri Celju. Po do sedaj znanih podatkih je 61-letni moški najprej ustrelil 64-letno partnerko in za tem sodil še sebi. Med preiskavo so kriminalisti v hiši našli več kosov orožja, za večino je 61-letnik imel dovoljenje, saj je bil ljubiteljski strelec, za morilsko orožje pa ne. Sosedje ga opisujejo kot dobrega človeka in nikoli niso imeli občutka, da bi partnerja imela težave. Kaj je torej botrovalo k umoru in samomoru?