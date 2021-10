Družinska tragedija v Domžalah, dve osebi umrli

V sredo so prebivalce Vira pri Domžalah med sicer prijetnim jesenskim popoldnevom zmotili trije zaporedni poki, ki so napovedali novo družinsko tragedijo. Streli v soseski sicer menda niti niso tako nenavadni, razlagajo prebivalci Vira, saj so se na domačiji na koncu Zoisove ulice ukvarjali s puškarstvom. Toda prav streli puške so bili usodni za 71-letnega očeta in 44-letnega sina, ki je po umoru sodil še sebi.