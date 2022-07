Družinski zakonik - politični oportunizem ali boj za pravice otrok?

Na plečih istospolno usmerjenih se ponovno krešejo različni politični pogledi. Koalicija je namreč v postopek vložila spremembe Družinskega zakonika, ki sledijo zapovedim Ustavnega sodišča, opozicijska Nova Slovenija pa jim skupaj s cerkvijo očita, da to ni pravično do otrok. V slovenski škofovski konferenci gredo še dlje. Pravijo, da je namen odločb Ustavnega sodišča doseči nov družbeni red. Prav v ponedeljek je sicer premier Golob obiskal Ustavno sodišče, o stališčih opozicije in Cerkve pa ni želel izgubljati besed.