Družinska tragedija na Pagu: trije otroci huje poškodovani

Hrvaški mediji poročajo, da je v mestu Pag 54-letni oče čez balkon družinske hiše vrgel štiri otroke, stare tri, pet, sedem in osem let. Balkon naj bi bil šest metrov nad tlemi. Otroke so odpeljali v zadrsko bolnišnico.

Na novinarski konferenci so v bolnišnici potrdili, da so trije otroci utrpeli hujše telesne poškodbe, eden pa lažje.

Dve deklici, stari sedem in osem let, sta najhuje poškodovani in sta bili takoj odpeljani na oddelek za intenzivno nego. Ena je v stabilnem stanju, a jo jutri čaka operacija. Sedemletnica ima hude poškodbe glave in prsnega koša ter je v komi.

54-letnika so pridržali na policijski postaji, že pred tem naj bi bil znan policiji. Delal naj bi kot varnostnik v kampu Šimuni, poroča Index.hr. V času dogodka naj bi bila v hiši tudi 43-letna mati otrok. Policija okoliščine dogodka še preiskuje.

Plenković: Zgrožen sem nad grozljivim dejanjem

Hrvaška ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nada Murganićje pred današnjo sejo vlade, skorajda na robu solz, potrdila, da je šlo za nasilje v družini, kjer so vladali neurejeni odnosi: "Upam, da bodo otroci dobro, a po prvih informacijah iz bolnišnice so precej poškodovani. Zgrožena sem, žalostna sem, ne morem verjeti, da se kaj takega lahko zgodi," je dejala.

Družina, ki naj bi veljala za problematično, se je pred nekaj leti preselila v Pag iz Virovitice v Slavoniji. "Preselili so se pred približno desetimi leti. Prišli so iz Slavonije. Že pred tem so bile težave," je povedala njihova soseda.

Murganićeva je napovedala, da bodo opravili nujni inšpekcijski nadzor, a da je najbolj pomembno zdravje otrok.

Odzval se je tudi hrvaški premier Andrej Plenković in dejal, da je "zgrožen nad grozljivim dejanjem, v katerem so bili ranjenih štirje mladoletni otroci", njegove besede povzema 24sata.hr. Potrdil je, da policijska preiskava še poteka, otroci pa so v bolnišnici.