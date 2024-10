Država bo v šport vložila rekordnih 50 milijonov evrov

Uspeh športnika je nekaj, kar nas razveseli, športnika pa nagradi za leta treninga. Ti uspehi so postali tudi vse pomembnejši del gospodarstva. Torej tudi napredka države. Letos bo prvič tudi država v šport vložila rekordnih 50 milijonov evrov. Šport spada prvič pod ministrstvo za gospodarstvo in šport je bil stična točka mnogih gospodarskih srečanj naših in tujih gospodarstvenikov, ki so sklepali posle. In šport je velik posel, naši najboljši športniki pa milijonarji. Kako pomembni so torej slovenski športniki za naše gospodarstvo?