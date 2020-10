Država je imela na voljo več mesecev, da prilagodi šolanje na daljavo

Učenci, ki so zaradi ukrepov ostali doma in pričeli s šolanjem na daljavo, so znova imeli težave s prijavo v Arnesove spletne učilnice. Te so bile nekaj časa celo nedosegljive. Iz Arnesa so sporočili, da se za nevšečnosti opravičujejo in da prevzemajo odgovornost za nastale težave, ki da so jih že odpravili. Med ljudmi pa se poraja kup vprašanj, kaj so odgovorni počeli poleti, ko pa se je vedelo, da bo pouk jeseni morda potekal na daljavo.