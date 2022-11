Država nasprotij, kjer je denar sveta vladar

Dobrodošli v državi, kjer živijo ljudje več kot 100 narodnosti. A naj vas ta podatek ne zavede, ne gre za eno najbolj strpnih držav na svetu. Je država, kjer je odstotek žensk najmanjši na svetu, kjer imajo najdaljšo neprekinjeno kolesarsko pot na svetu in je tudi najbogatejša država na svetu. Dobrodošli v Katarju, v državi nasprotij, ki si je z denarjem kupila najbolj odmeven športni dogodek na svetu: Svetovno prvenstvo v nogometu. Za ta mega dogodek je vse nared, a takšne, kot so bile priprave, so tudi zadnji dnevi: ves čas nas opozarjajo, da tokratno prvenstvo s športom in fair playjem nima veliko skupnega. Da je, vsaj v Katarju, ne nogomet, ampak denar sveta vladar.