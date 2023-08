Strokovnjaki: Zaradi plesni ne bo propadel noben objekt

V ljubljanskih Sneberjah, kjer sta se po odprtju ene od fasad vlila voda in mulj, so si hiše prišli ogledat strokovnjaki z biotehniške fakultete. Treba bo odpreti vse fasade, da se dobro presušijo, so prve ugotovitve. Stanovalci Sneberskega nabrežja pa bodo dobili tudi ustrezna navodila, kako nadaljevati s sanacijo. Stanje na terenu si je v spremstvu ljubljanskega podžupana ogledal tudi državni sekretar Boštjan Šefic, ki je prebivalcem zagotovil, da jih bo država maksimalno podprla. Po ogledu stanja je zadovoljen, da se težave odpravljajo organizirano in da občina sodeluje z državo.