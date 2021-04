Državam članicam EU se ni uspelo dogovoriti o porazdelitvi Pfizerjevega cepiva

Namesto da bi našli enotno rešitev, so Avstrija, Slovenija in Češka zahtevale svoj delež od desetih milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva. Prav tako ne nameravajo dela odstopiti državam, ki so v stiski in imajo težave s počasnim cepljenjem. Tako se trojica ni pridružila večinski skupini 19 držav, med katerimi so Nemčija, Francija in Španija, ki so pokazale solidarnost z Bolgarijo, Hrvaško, Estonijo, Latvijo in Slovaško. Te države bodo prejele okoli 2,85 milijona odmerkov cepiva, večja skupina pa si bo razdelila 6,66 milijona odmerkov. Premier Janez Janša je pojasnil, da je trojica pri svojem vztrajala predvsem zaradi Češke, ki je trenutno zelo prizadeta.

