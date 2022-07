Evropska komisija je sprejela mehanizem, zaenkrat prostovoljen, po katerem morajo države članice s 1. avgustom začeti varčevati s plinom in elektriko. Od prvega avgusta pa do konca marca prihodnje leto imajo države čas, da zmanjšajo porabo plina za 15 odstotkov, sicer bo v veljavo stopil člen o izrednih razmerah in bo 15-odstotno znižanje porabe obvezno.