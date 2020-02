Med poletnimi destinacijami Slovencev prednjači Hrvaška, sledita Grčija in Turčija, precej visoko pa je bila tudi Tunizija. Bila zato, ker je po arabski pomladi in dveh terorističnih napadih število turistov strmo padlo. A zdaj se ena ključnih panog za državo vendarle pobira, mladi pa si želijo napredka in svobode. Barbara Bašič je obiskala Tunizijo in preverjala, kaj država ponuja in kako varna je za obiskovalca.