Države, ki od ruskega plina niso preveč odvisne, nasprotujejo preventivnim ukrepom

Primanjkuje vode, vprašanje pa je, ali nam bo primanjkovalo tudi plina. Evropska plinska skladišča so ta trenutek napolnjena okoli 60-odstotno, cilj je, da bi do oktobra zaloge narasle na 80 odstotkov. A ker so nekatere države, med njimi tudi Slovenija, precej odvisne od ruskega plina, je Evropska komisija predlagala, da bi porabo plina preventivno zmanjšali za 15 odstotkov in bili s tem bolj odporni, če bi Rusija plinovode zaprla. Predlog bo sprva veljal kot priporočilo, a če zadanega zmanjšanja ne bi dosegli, bi lahko postal obvezen. Toda več kot deset držav članic naj bi temu nasprotovalo, med njimi Danska, Francija in Italija. Torej, predvsem države, ki od ruskega plina niso tako odvisne. Zato je, preden bo obvezno zmanjšanje uvedeno, zdaj predvidenih več varovalk in izjem.