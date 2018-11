Svet mora potrojiti napore ali pa nas čakajo katastrofalne posledice

"Če bi vlade sprejele ukrepe fiskalne politike, s katerimi bi podprle alternative z nizkimi izpusti in obdavčile fosilna goriva, bi lahko spodbudile prave investicije v energetskem sektorju in občutno zmanjšale ogljične izpuste."

Unep je objavil letošnje poročilo o izpustih toplogrednih plinov, t. i. Emissions Gap Report,ki so dosegli rekordno raven. Skrb vzbujajoče vmesno poročilo bo med drugim predstavljalo pomembno osnovo za razpravo na podnebni konferenci, ki se bo v poljskih Katovicah odvila med 2. in 14. decembrom. "Bolj kot kadar koli prej morajo države ukrepati zdaj,"so v poročilu opozorili strokovnjaki, ki delujejo pod okriljem ZN.

V poročilu znanstveniki opozarjajo, da se bo, če izpustov ne omejimo in nadaljujemo takšen tempo, ozračje segrelo za 3,2 stopinje Celzija do leta 2100. To bo pomenilo katastrofalne posledice za zdravje ljudi in okolja.

Znova povečani globalni izpusti toplogrednih plinov

Po treh relativno stabilnih letih so se globalni izpusti toplogrednih plinov lani znova povečali, svarijo znanstveniki. Dosegli so 53,5 gigatone ekvivalenta ogljikovega dioksida in ni videti, da bi bil vrh, ko bi se rast izpustov spremenila v njihovo padanje, kjer koli blizu. Glavni razlog za večje izpuste sta višja gospodarska rast in poraba energije, še posebej tiste iz premoga.