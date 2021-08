Države na letališče v Kabulu pošiljajo letala, ki se vračajo prenapolnjena

Reševanje svojih državljanov iz Afganistana je zdaj glavna naloga Evrope in sveta. Tako države, vse od Francije do Velike Britanije in seveda Amerike, na letališče v Kabulu pošiljajo letala, ki se prenapolnjena vračajo. Posnetki, ki prihajajo z letališča, so nepredstavljivi. A zdi se, da za zdaj edina skrb tujine ostajajo ljudje na letališču, ne pa življenje pod talibani za več kot 30 milijonov ljudi, ki ostajajo ujeti v državi. Za zdaj se iz Kabula ne umikajo Rusi in Kitajci, ki v sodelovanju s talibani vidijo priložnost za bogastvo, ki ga ima Afganistan, torej rudnine in seveda obnovo države.