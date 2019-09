Državljan Bosne hčerko prodal za 10 tisoč evrov

Policijska preiskava je še pokazala, da je oče hčerko, pa tudi njeno tri leta mlajšo sestro, zlorabljal že več kot 10 let. Dekleti je neprestano pretepal, pogosto ju je za več tednov zaklepal v prikolico ter stradal ob vodi in kruhu.

Državljanu Bosne grozi do 10 let zapora. Italija je šele pred kratkim spremnila zakon, ki dogovorjene, pravzaprav prisilne poroke, opredeljuje kot trgovino z ljudmi, hudo zlorabo in izkoriščanje.