Državljan Eritreje zabodel slovensko državljanko

Po tem, ko se je po svetovnem spletu več ur ugibalo, namigovalo, sodilo in obtoževalo, je policija potrdila: v torek, nekaj po osemnajsti uri, je v Plečnikovem podhodu v Ljubljani moški, državljana Eritreje, zabodel žensko, državljanko Slovenije. Oba naj bi bila brezdomca. Po naših zanesljivih virih gre za moškega, ki so ga že leta 2018 zaradi napada in povzročitve lažjih poškodb obsodili na dobri dve leti zapora. Po prestani kazni bi ga morali iz Slovenije izgnati za najmanj štiri leta, a se to ni zgodilo, ker ga v izvorno državo ni mogoče vrniti, je povedala Policija. Medtem ko kriminalistična preiskava še teče je osumljenec v priporu.