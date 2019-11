Državni tožilec izraelskega premierja uradno obtožil korupcije

Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi sprejemal darila premožnih poslovnežev in delil usluge v zameno za bolj pozitivno predstavljanje v medijih – tega ga je sedaj tudi uradno obtožil državni tožilec. Netanyahu je že zanikal, da bi karkoli od tega bilo res, in dejal, da je žrtev lova na čarovnice s strani opozicijskih nasprotnikov in medijev. Vztraja, da ne bo odstopil in da k temu ni pravno zavezan.

Novica je odjeknila v luči borbe za oblast in tega, kdo bo lahko sestavil vlado – ravno včeraj je Benny Gantz, vodja Modre in bele stranke, naznanil, da ne more oblikovati vlade. Priložnost je dobil, ko je to spodletelo prav Netanjahuju. Predsednik Reuven Rivlinje pozval zakonodajalce, da se dogovorijo o kandidatu za premierja v 21 dneh in se tako izognejo tretjim volitvam v enem letu.

Kakšne so obtožbe?

Državni tožilec Avichai Mandelblitje že februarja napovedal, da namerava Netanjahuja obtožiti v povezavi s tremi različnimi primeri, znanimi pod imeni Primer 1000, Primer 2000 in Primer 4000.

V prvem primeru naj bi premier prejel darila v visoki vrednosti, med drugim roza šampanjec in cigare, v zameno za usluge, ki jih je naredil premožnemu prijatelju – pri tem je obtožen zlorabe zaupanja in prevare. Netanjahu je dejal, da je šlo za znake prijateljstva in da ni ravnal neprimerno v zameno za darila. V drugem primeru gre prav tako za obtožbe zlorabe zaupanja in prevare – domnevno naj bi podpisal pogodbo z lastnikom velikega, do vlade kritičnega časopisa, da bi izboljšal poročanje o njem. To zanikata tako Netanjahu kot založnik. Primer 4000 pa je najbolj resen primer, saj Netanjahuja obtožujejo podkupovanja, zlorabe zaupanja in poneverbe. Naročil naj bi odločitve v prid največjega telekomunikacijskega podjetja v državi, v zameno pa se naj bi dogovoril za pozitivno poročanje na eni izmed njihovih spletnih straneh. Večinski lastnik podjetja in Netanjahu zanikata te obtožbe – slednji trdi, da je regulativni organ odločil v prid tega podjetja, on pa od njih ni zahteval nič.

Netanjahu je postal prvi izraelski premier, ki je obtožen med opravljanjem položaja.