Državni tožilec Savdske Arabije: Umor novinarja je bil naklepen

Turški provladni mediji so že v sredo poročali, da so turški obveščevalci s Haspelovo delili vse informacije o umoru savdskega novinarja, tudi video in zvočne posnetke.

Kmalu po umoru novinarja 2. oktobra so turški mediji navajali uradnike, ki so povedali, da imajo zvočni posnetek zaslišanja Hašokdži ja in njegove smrti. Podrobneje o vsebini niso govorili, niti o tem, kje so ga dobili. Turški mediji sicer skoraj vsakodnevno objavljajo podatke, ki curljajo o preiskavi in podrobnosti o domnevnih posnetkih.

BBC je danes prav tako poročal, da je direktorica ameriške obveščevalne agencije Cia poslušala zvočni posnetek umora savdskega novinarja. Viri so posnetek označili kot "nepremagljiv", ki bi lahko okrepil pritisk na ZDA, da od Rijada zahteva odgovornost za umor znanega kritika Savdske Arabije.

Z direktorico Cie naj bi turške oblasti delile vse informacije

Da je direktorica Cie poslušala posnetek, je v sredo poročal že turški časnik Sabah, sedaj pa sta to potrdila še Washington Post, za katerega je pisal umorjeni novinar, pa tudi agencija Reuters, navaja britanski BBC. Uradna Ankara poročil še ni komentirala.

Direktorica Cie je v Turčijo prišla v torek, potem ko je Rijad po tednih zanikanj v soboto priznal, da je bil 59-letni Hašokdži ubit na konzulatu. Po trditvah Rijada sicer po nesreči v pretepu. Dan kasneje je zunanji minister kraljevine potrdil, da je bil umorjen v "malopridni operaciji".

Turški preiskovalci so sicer sporočili, da so Hašokdžijana konzulatu mučili, ubili in razkosali.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na podlagi preiskave turške policije v torek zatrdil, da je šlo za skrbno načrtovan umor, in zahteval izročitev 18 osumljencev, ki naj bi jih pridržali v Savdski Arabiji, za sojenje v Turčiji. Kje je truplo novinarja, še ni znano.