Državni zbor v prvem branju potrdil predlog novele zakona o dohodnini

Bodo plače že s prihodnjim letom višje? Državni zbor je v prvem branju s 43 glasovi za in tremi proti potrdil predlog novele zakona o dohodnini, s katero vlada davčno razbremenjuje dohodke iz dela in znižuje določene davke iz kapitala in najemnin. Izpad za državno blagajno bi v prihodnjem letu zaradi tega znašal okoli 247 milijonov evrov, v naslednjih letih pa bo, če bo zakon potrjen še v drugem in tretjem branju, zaradi postopnega dvigovanja splošne olajšave sledil še do dodaten izpad prihodkov. Vse skupaj bi bilo leta 2025 v enakih razmerah za približno osemsto milijonov evrov izpada. Minister za finance Andrej Šircelj pravi, da je bistvo, da se bodo povečali neto dohodki ljudi. In kaj bi torej spremenjeni zakon o dohodnini prinesel državljanom?