Državo zajelo obilno sneženje, težave predvsem na primorski avtocesti

Slovenijo je spet dodobra pobelil sneg. Snežne padavine so se že zjutraj pojavile nad zahodno, južno in osrednjo slovenijo, a najhuje je na Gorenjskem, kjer je čez dan zapadlo tudi do 30 cm snega. Južni veter povzroča nevšečnosti tudi na Primorskem, v Piranu se je oglasila sirena, saj je morje poplavilo nižje dele obale. Zaradi zdrsov tovornih vozil so težave nastajale na primorski avtocesti, zaradi prometne nesreče in večjega števila tovornih vozil, ki so obtičali na cesti, pa je bil močno oviran promet za priključkom Vrhnika proti Kopru.