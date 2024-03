Pogajanja Fidesa in vlade po devetih tednih nič bližje epilogu

Kako trenutno napredujejo pogovori o koncu zdravniške stavke? V dopoldanskih urah so za skupno mizo znova sedli vladni pogajalci in Fides, a tudi torkova pogajanja so se zaključila brez kakršnega koli premika naprej. Dogovora ni niti o tem, ali bi spor reševali s pomočjo mediacije. Tokrat so se strinjali le, da bodo pogovore o tem poglobili. Rekordni zdravniški stavki tako še ni videti konca. Kopja pa se lomijo tudi na invalidih. "Situacija je neznosna, agonija invalidov se mora končati," je kritičen zagovornik načela enakosti. Da se invalide jemlje za talce, je ogorčen tudi varuh človekovih pravic.