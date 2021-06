Nekdanjemu vodji avstrijskih svobodnjakov zagorela jahta

Nekdanji vodja avstrijske skrajno desne Svobodnjaške stranke Heinz-Christian Strache nima sreče s počitnikovanjem ob morju. Leta 2019 je politika letovanje na španski Ibizi stalo položaja avstrijskega podkanclerja, v nedeljo pa je pred hrvaško obalo, v bližini Biograda na Moru, pogorela jahta, na kateri je Strache dopustoval z družino in prijatelji. Na svojem Facebookovem profilu je objavil, kaj se je dogajalo na jahti v času izbruha požara in kako je potekalo reševanje. Še sreča, da so bili v bližini Slovenci, ki so nas rešili z goreče jahte, je zapisal. Hrvaški gasilci so do jahte, ki je bila dokaj blizu obale, prišli šele dve uri po klicu na pomoč, trdi Strache.

icon-expand