DSO Ljutomer znova odpira svoja vrata:' Največja žrtev covida je socialni stik'

Deset dni po drugem cepljenju se v domu starejših občanov v Ljutomeru znova odpirajo vrata. Dom, ki je bil v prvem valu med najbolj prizadetimi, se je na jesenskega tudi zaradi teh izkušenj dobro pripravil in jo odnesel veliko bolje. Socialni stik je bil največja žrtev covida, je pojasnil tamkajšnji direktor. Ljudje, ki so zboleli, so bili v še slabšem stanju zaradi izolacije. A s skupnimi močmi osebja in stanovalcev jim je uspelo, da so zdaj spet veliko svobodnejši. Bližnjic ni, se pa zavedajo in upajo, da bodo zdaj lahko v običajno življenje kmalu znova vstopili tudi mladi.

