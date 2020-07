Dua Lipa z objavo na spletu promovirala idejo o Veliki Albaniji in sprožila burne politične odzive

Kaj imajo skupnega Dua Lipa, Rita Ora in Dafina Zećiri? Vse so odlične pevke, vse imajo albanske korenine in vse so zelo ponosne na te korenine. In svetovnega glasbenega ponudnika Apple so vse tri pozvale, naj vrhunske pevke, kar so, uvrsti na zemljevid, in to Kosova kot države. Dua Lipa pa je šla še dlje in z objavo celo promovirala idejo o Veliki Albaniji in po Balkanu sprožila številne politične odzive.