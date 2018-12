Dubajska princesa pobeg iz 'zlate kletke' načrtovala kar sedem let

Dubajska princesa Latifa bin Mohamed Al Maktoum je pobeg iz 'luksuznega zapora' načrtovala kar sedem let. Trenirala je borilne veščine, se potapljala, varčevala in stopila v stik s francoskim vohunom. A vse zaman. Očetova vojska jo je namreč našla in odpeljala. Že sedem mesecev o njej ni ne duha ne sluha. Zdaj so spregovorili njeni najtesnejši prijatelji, ki so ji pomagali pobegniti.

Hčerka bogatega dubajskega šejka 33-letna Latifa bin Mohamed Al Maktoum, ki je v začetku leta pobegnila iz Dubaja, je svoj pobeg načrtovala kar sedem let. Od doma je pobegnila, ker je hotela biti svobodna, a so jo na jahti, približno 48 kilometrov od indijske obale, v začetku marca našli očetovi vojaki. Po pripovedih prič so jo - oboroženi do zob - s silo odpeljali, nato pa je ni videl nihče več.

Latifa je od doma pobegnila, ker je hotela biti svoboda, nato pa jo je na poti ujela očetova vojska. FOTO: Detained in Dubai

V javnost pa so zdaj prišle informacije o tem, da naj bi Latifa svoj (sicer neuspešen) pobeg izredno skrbno načrtovala vse od leta 2011. Za dokumentarec z naslovom Pobeg iz Dubaja, ki ga je o njej posnel BBC, so namreč spregovorili tako nekdanji francoski vohun in njena finska trenerka borilnih veščin, kot tudi filipinska posadka jahte, ki ji je skušala pomagati na poti v novo življenje. Princesa, ki je ravno včeraj dopolnila 33-let se je na pobeg intenzivno pripravljala tudi tako, da je več let vadila borilne veščine, se učila potapljati in skakati s padalom ter skrbno varčevala, pa poroča Sky News.

Najprej je princesa leta 2011 stopila v stik s francoskim poslovnežem in nekdanjim mornariškim častnikom Hervéjem Jaubertom. Na spletu naj bi namreč zasledila podatek o tem, da mu je pred leti uspešno uspelo pobegniti iz Dubaja, potem ko je naletel na težave s tamkajšnjimi oblastmi. A ko je Jaubert prejel prvo Latifino elektronsko sporočilo, se je zbal da gre za zaroto. "Rekel sem ji: Pravite mi, da ste hči dubajskega vladarja. Morda je to past. Najprej moram preveriti, ali so vaše navedbe verodostojne." Njene navedbe so ga kmalu prepričale in nato sta si redno dopisovala. Kljub temu pa srečanja nista načrtovala prej kot v letu 2018. Njuno sporočila so kdaj pa kdaj vsebovala zgolj logistične napotke (povedala mu je denimo, da je za pobeg prihranila 400.000 dolarjev), spet drugič mu je princesa pisala o nenavadnem življenju šejkove družine. "Že vse življenje me maltretirajo in zatirajo," se je glasilo eno od njenih sporočil. "Ženske tukaj sploh nismo obravnavane kot ljudje. Moj oče enostavne ne sme več početi tega, kar nam je ves ta počenjal."

Leta 2014 je princesa Latifa spoznala Finko Tiino Jauhiainen, ki je v kraljevi rezidenci pričela poučevati brazilsko borilno veščino capoeiro. Jauhiainenova je palačo opisala kot "luksuzen, a zatiralski kompleks". Trenerka se je z Latifo zbližala do te mere, da sta skupaj pričeli načrtovati princesin pobeg. "Z nestrpnostjo je pričakovala dan, ko bo svobodna. Ves čas je govorila samo o tem. Pripovedovala mi je o svobodi, o vseh stvareh, ki jih bo počela," pripoveduje Jauhiainenova, ki je večkrat tudi zapustila Dubaj in se srečala z Jaubertom, da bi se dogovorili o ključnih podrobnostih.

V videu, ki ga je posnela še pred pobegom, Latifa pripoveduje, kako je Združene arabske emirate poskušala zapustiti že pri 16 letih, a so jo ujeli na meji. Pretepli so jo, mučili, nato pa za tri leta zaprli. Zaradi te in sestrine izkušnje je svoj drugi pobeg načrtovala še posebej previdno.

Na dan pobega se je princesa tako odpeljala iz palače na jutranjim sestanek ob zajtrku z Jauhiainenovo. Da bi na odločilni dan odvrnili morebitne sume osebnih stražarjev, sta se na podoben način zunaj palače pred tem sicer sestali že večkrat. Po pripovedovanju Finke, se je Latifa spotoma preoblekla, nadela si je druga sončna očala, skupaj pa sta se nato odpravili čez mejo v Oman. Pred njima je bilo nato slabih 42 kilometrov poti po morju – prepotovali sta jih z napihljivim čolnom in vodnim skuterjem, nato pa le prispeli v mednarodne vode, kjer ju je z jahto pričakal Jaubert. "Zaradi poldrugi meter visokih valov in vetra sva razdaljo premagovali zelo počasi. Več ur sva potrebovali do jahte," je del poti opisala trenerka. Z Jaubertovo jahto, ki je v izogib morebitnim mednarodnim incidentom plula pod ameriško zastavo, so načrtovali pot v indijsko zvezno državo Goo. A strah pred tem, kar so pustili za sabo jih je ves čas spremljal. Princesa je v videu, ki ga je posnela še pred pobegom in ki je bil javnosti namenjen le v primeru, da bo njen beg neuspešen, dejala, da jo v tem primeru čaka huda kazen. "Če gledate ta posnetek, to ni dobro. Ali sem mrtva, ali pa v zelo, zelo, zelo slabem položaju." Pošiljala sporočila, a odgovora ni bilo Po pripovedovanju Tiine Jauhiainen sta z Latifo z jahte nato nenehno pošiljali sporočila tako aktivistični skupini 'Pridržani v Dubaju' kot medijem – v upanju, da jo bo javnost morda lahko zaščitila. "Novinarjem je pošiljala elektronska sporočila, a odgovoril ji ni nihče. Zdi se, da ji nihče ni verjel. Morda tudi zato, ker se je njena zgodba zdela tako neverjetna, da so mnogi novinarji podvomili v njeno avtentičnost. Bila je žalostna in obupana – nikogar ni bilo, ki bi ji zdaj lahko pomagal in zavedala se je, da jo lahko vsak čas najdejo in odpeljejo," pripoveduje Finka. Že druga šejkova hči, ki je skušala pobegniti Latifa je sicer hči šejka in tudi premierja Združenih arabskih emiratov Mohameda bin Rašid Al Maktouma. Je že druga šejkova hči, ki je skušala (neuspešno) pobegniti. Leta 2000 se je 'zlate kletke' namreč hotela rešiti tudi njena starejša sestra Šamsa. Ta je, medtem ko se je z družino mudila na potovanju v Veliki Britaniji, pobegnila z družinskega posestva v Surreyu. Na begu je bila dober mesec dni, a so jo nato v Cambridgeu našli in ujeli očetovi plačanci. Od takrat o njen ni več ne duha ne sluha.

Redki prijatelji, ki jih je princesa Latifa imela, pripovedujejo, da je domovino videla kot zlat zapor, iz katerega ne more uiti. V svojem videu pa pripoveduje tudi o tem, da njena sestra živi v nekakšnem 'zdravstvenem zaporu', kjer jo ves čas spremljajo medicinske sestre. Sestrina usoda ji je bila tako v poduk in opozorilo.

A kljub temu, da je šlo za očitno ugrabitev, britanska policija dogodka nikoli ni popolnoma preiskala. Šamso naj bi po naročilu očeta pretihotapili iz Velike Britanije nazaj v Dubaj. O tem najbi pričalo sporočilo, ki ji ga je uspelo poslati nekemu britanskemu odvetniku. Ta je njene navedbe nato posredoval Davidu Becku, takratnemu vodji policijskih inšpektorjev na območju Cambridgea. "Ugrabitev je hudo kaznivo dejanje in policijski uradnik ne prejme na mizo ravno vsak dan domneve, da je vodja neke države sodeloval pri tem," Beckova pojasnila navaja The Guardian. Toda Beck je imel zvezane roke. S preiskavo ni mogel nadaljevati tudi zato, ker bi moral za več informacij govoriti s Šamso. In tudi ko je zaprosil za obisk v Dubaju, je naletel na zid. "Kmalu zatem so me obvestili, da je moja zahteva zavrnjena," je povedal in dodal, da pa razloga za to niso nikoli navedli.

