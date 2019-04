Dubajske oblasti izpustile Britanko, ki je ženo bivšega ozmerjala s konjem

Kot je sporočila skupina Pridržani v Dubaju (Detained in Dubai), so primer poravnali z dobrimi 700 evri denarne kazni. Vrnili so ji potni list, domov pa se bo predvidoma vrnila prihodnji teden.

Dubajske oblasti so izpustile 55-letno Britanko Laleh Shahravesh , ki so jo pridržale, ker je z zapisi na Facebooku užalila ženo svojega bivšega moža.

Predstavnica skupineRadha Stirling je denarno kazen opisala kot simbolično in poudarila, da so kazni za kibernetski kriminal v Združenih arabskih emiratih (ZAE) "nabita pištola, uperjena v vsakogar, ki uporablja internet".

"Zakoni bi morali ščititi ljudi, njihove pravice in svoboščine, ti njihovi zakoni pa počnejo ravno nasprotno. Vsi, ki potujejo v ZAE, so ogroženi, in ni nujno, da bo primer vsakega, ki se ujame v to past, prišel v medije. Na tak način jih čaka polna kazen,"je povedala.Lalehin primer bi moral biti ovržen že na samem začetku in čeprav smo veseli, da je njena nočna mora končana, kazen za to absurdno dejanje kaže na nevaren precedens, je še dodala.

Spomnimo

Laleh iz Richmonda na jugozahodu Londona je bila s portugalskim možem Pedrom poročena 18 let. Par je osem mesecev živel v Dubaju, kjer je on delal za HSBC. Nato se je Laleh s hčerko Parisvrnila v Veliko Britanijo, on pa je ostal v Dubaju. Leta 2016 je prejela ločitvene papirje in na Facebooku ugotovila, da se bo Pedro znova poročil.

Takrat je na svoj Facebook profil v perzijščini napisala:"Upam, da greš kmalu pod zemljo, ti idiot. Preklet bodi, pustil si me zaradi tega konja!" Sledila je še ena jezna objava: "Poročil si se s konjem, idiot!"

Marca letos je 51-letni Pedro res umrl zaradi srčnega zastoja, Laleh pa so dubajske oblasti aretirale na letališču, ko je priletela na njegov pogreb. Žaljive komentarje je prijavila Pedrova nova žena, zdaj vdova.

V skladu z zakoni o kibernetskem kriminalu v Združenih arabskih emiratih osebo lahko zaprejo in kaznujejo zaradi obrekovanj na družbenih omrežjih. Laleh je grozila dveletna zaporna kazen in 58.000 evrov denarne kazni, pa čeprav je zapis objavila, ko ni bila v Dubaju, temveč v Veliki Britaniji.