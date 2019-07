Duhovnik razburil hrvaško javnost z izjavami o vlogi moških v družbi

"V današnjem času poslušamo teze, da mora moški zgolj skrbeti o svoji družini ter da je njegovo edino poslanstvo biti s svojo ženico in otročki, kupovati živila, sesati tepih, prati obleke ter tu in tam kaj popraviti ... S svojo družino hodi na idilične izlete, piknike, v dvorišču se igra s sinom ... Goji dobre odnose s taščo in njeno družino. Jaz v to ne verjamem," je svoj zapis začel pater Ivan Ike Mandurić .

V nadaljevanju se sprašuje,"kdo bodo naši voditelji in heroji, če bodo moški prali in čistili?". Nanj se je takoj vsulo mnoštvo komentarjev, ki so patra označili za seksista, kar pa ta odločno zanika. Zato se je odločil pojasniti svoj zapis z novim zapisom.

"Če moški ženi dopusti, da mu ta narekuje, kakšen more biti, potem lahko sam postane slaba žena. Moški je domoljub. On ima potrebo, in v srcu dolžnost braniti in popravljati cel svet s pomočjo vseh dopustnih in možnih oblik borbe," je zapisal pred dnevi in mlade moške pozval na "tabor za moške", sedaj pa je obrnil ploščo.

"Nekaj mojih bližnjih prijateljev ravno te dni ostaja doma in čuva otroke, ker so žene v službi. Kaj pa bi lahko počeli? Zelo dobro jih poznam, zame so to pravi moški in možje. Tisti, ki ženi pomaga pri vsem, kar je potrebno, tako kot ona pomaga njemu. Seveda se bo z nekaterimi stvarmi ukvarjal on, z drugimi ona. Za katera opravila gre, ne vem, in se s tem ne ukvarjam," priznava duhovnik in dodaja, da je njegovo osrednje sporočilo, da se moški ne more izčrpati samo v družinskem življenju in družinskih obveznostih.