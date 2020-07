Dunking Devils presenetili stanovalce centra starejših Notranje Gorice

Koronakriza je pokazala, kako pomembno je tudi duševno zdravje ljudi, še posebno v domovih za starejše. Ko so bili domovi zaprti dva meseca, so stanovalci trpeli, ker niso imeli socialnih stikov. V Centru starejših Notranje Gorice se zavedajo, kako pomemben je socialni stik, zato so stanovalcem pred center pripeljali akrobatsko skupino Dunking Devils, ki jim je s svojimi akrobacijami polepšala dan.