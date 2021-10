Prva pomoč in oživljanje: Najslabše je, če ničesar ne naredimo

Bi znali nuditi prvo pomoč, če bi se vaš sorodnik, prijatelj, sodelavec ali zgolj mimoidoči znašel v smrtni nevarnosti? Morda se vsi ne zavedamo dovolj pomembnosti hitre prepoznave srčnega zastoja in ukrepanja ob njem ter temeljnih postopkov oživljanja. Spretnosti in znanja iz prve pomoči so uporabna povsod. V Evropi doživi srčni zastoj med 67 in 170 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, kar je precej visoka številka, opozarja stroka. Očividci še vedno premalokrat pristopijo k osebi, ki ne kaže znakov življenja, predvsem zaradi strahu, da ne bi znali pomagati. Zato je Simulacijski center ZD Ljubljana v sodelovanju z našo svetovno znano akrobatsko skupino Dunking Devils v središču Ljubljane pripravil akcijo, s katero so ozaveščali mimoidoče in jih spomnili, kako pomembno je znanje prve pomoči.

