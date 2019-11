Dunking Devils so poskrbeli za nov podvig, ki vam bo vzel sapo, saj so akrobacije izvajali kar 30 metrov nad tlemi. Na žerjav so obesili največji trampolin na svetu, ki jih je med vrtečimi se saltami in skoki pognal tudi do 10 metrov v zrak. Adrenalinska izkušnja jih je tako navdušila, da si želijo poleti 2020 največji trampolin na svetu postaviti tudi v Ljubljani.