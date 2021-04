Stiske študentov med epidemijo: finančne in duševne

Duševne stiske so vse večje tudi med študenti. Epidemija je študentsko življenje obrnila na glavo. Njihova pa skrb ni le spremljanje spletnih predavanj, študenti se spoprijemajo tudi z drugimi težavami. Med epidemijo so mnogi začutili veliko finančno in osebno stisko, vse to pa lahko vodi tudi v depresijo. Po podatkih NIJZ je kar 89 odstotkov študentov depresivnih in anksioznih, več je zlorab alkohola in psihoaktivnih snovi. Vsak četrti študent, opozarjajo, pa že razmišlja o samomoru.

Pred epidemijo je študentka Meta delala v gostinstvu. Njen dohodek se je najprej prepolovil, potem pa je zaradi pomanjkanja strank in kasnejšega zaprtja delo izgubila tako v prvem kot tudi v drugem valu. "Včasih sem si lahko kaj več kupila za jest ali pa sem kdaj jedla tudi zunaj, pa do tega da je bila plačana izključno le najemnina. Tudi novih oblačil si nisem kupila že eno leto," pove študentka. Primorana se je bila tudi preseliti nazaj k staršem. Študentka Luna pa je med epidemijo ostala v študentskem domu, saj doma nima dobrih pogojev za šolanje. S potrdili je to morala upravičevati upravi študentskega doma Ljubljana. "Na koncu nismo dobili odgovora, ali so to prejeli. Z nami se sploh niso dogovarjali. Na koncu so rekli, da je naša odgovornost, če ostanemo tu, če pridejo inšpektorji, če dobimo kakšne kazni, se oni s tem ne bodo ukvarjali,"pove. Številni študenti so v času epidemije izgubili službo. Potem pa je tukaj tudi Živa, študentka prvega letnika, ki ostaja doma, s sošolci pa se srečuje le na družbenih omrežjih: "Predstavljala sem si več druženja s sošolci, kar vključuje tudi druženje po faksu in tega pač ni. Je velika škoda, ker si tukaj tudi zagotoviš povezave za naprej." Fundacija Študentski tolar lani prejela dvakrat več vlog za pomoč Primeri študentov so različni, zato epidemijo doživljajo po svoje. Kljub temu jih glede na raziskavo NIJZ kar 89 odstotkov doživlja stisko, ki bi jo lahko umestili na področje depresije ali anksioznosti. "Več kot polovica ima napade panike, težave s spominom, pri približno četrtini študentov zaznavajo samomorilne misli," pove vodja Psihosocialne svetovalnice za študente dr. Tomaž Vec. Razvidno je tudi, da se stiske pojavljajo v povezavi s prihodnostjo – študente skrbi glede njihove materialne varnosti, glede dela in zaposlitve. 89 odstotkov študentov doživlja stisko. Vlada je študentom v času epidemije skupno namenila 300 evrov, kar pa zagotovo ni dovolj za preživetje. "Da jaz po devetih mesecih dobim 150 evrov, to je ena moja najemnina brez stroškov in srečo imam, da imam tako nizko najemnino,"pove ena od študentk. Da se o študentih ne razmišlja kot o odraslih ljudeh, temveč kot o otrocih, ki bodo v času krize pač odšli domov, pa poudari druga. Študentom skuša pomagati tudi fundacija Študentski tolar, ki je leta 2019 prejela 315 vlog za pomoč, lani pa kar 676. "V lanskem letu smo okoli 375 študentom izplačali denarno pomoč, žal pa nam je za 200 študentov denarnih sredstev zmanjkalo," pove predsednik uprave fundacije Damjan Vinko. Premalo se zavedamo, da veliko študentov denar pošilja tudi staršem, tega pa namenijo tudi za zimsko ogrevanje, še dodajajo.