Duševne težave: Terapija z živalmi je učinkovita metoda zdravljenja

Vsak od nas pozna nekoga, ki se sooča z duševnimi težavami. Da je res tako, kaže tudi statistika, pred koronsko krizo je imel vsak osmi prebivalec težave z duševnim zdravjem, zdaj jih ima vsak četrti. To bi nas moralo skrbeti. Ob današnjem dnevu zato tudi ta zelena pentlja v podporo duševnim bolnikom in opomin, kako pomembno je pravočasno poiskati pomoč. Ena od učinkovitih metod zdravljenja je terapija z živalmi. Dokaz za to je projekt Če zmoreš ti, zmorem tudi jaz, v katerem sodelujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s pridobljeno možgansko poškodbo in tudi osebe z demenco. Ravno zanje sta pred tremi leti svoja vrata odprli kmetiji na Banjšicah in v Goriških brdih, kjer so prav živali glavne terapevtke.