Bratu narkokralja Dušku Šariću več kot sto tisoč evrov odškodnine

Šarić: Ni denarja, ki bi lahko popravil škodo

Duško Šarić je bil v priporu od 15. novembra 2010 do 23. aprila 2014, kar je, kot pravi, pustilo trajne posledice na njegovem zdravju in kvaliteti življenja. "Dali so me v samico v kleti, veliko 10 kvadratnih metrov, ki je bila pod video nadzorom in v kateri je 24 ur gorela luč. V sobi sta bili dve postelji in straniščna školjka, zrak je notri prihajal samo skozi luknjo na vratih. Sprehajal sem se lahko le po 20 minut na dan. Mislil sem, da je to običajen postopek in da bom tam preživel le kratek čas, a kmalu sem doumel, da bom tam ostal dlje," je pojasnil. Kot trdi, je v samici preživel devet mesecev in pol, čeprav je direktorja in paznike večkrat prosil, naj ga premestijo v "normalno sobo".

Zaradi svetlobe, ki ji je bil stalno izpostavljen, mu je oslabel vid, trdi, in mora zdaj nositi očala. Pravi tudi, da se je zaradi živcev v priporu zredil za 20 kilogramov, da ga je po dveh letih in pol zakona zapustila soproga Svetlana in da sta njegova otroka ves ta čas hudo trpela. Njegov sin se na primer ni mogel vpisati v šolo v Beogradu, saj so se ostali starši pritožili, da njihovi otroci ne bodo hodili v šolo z "otrokom kriminalca".

Zdravstveno stanje naj bi se po njegovi aretaciji poslabšalo tudi njegovi mami, hrbet so mu obrnili številni prijatelji. "Ni denarja, ki bi mi lahko vrnil ta tri leta in pol, ki sem jih nedolžen preživel v priporu," je dejal, ko je vložil tožbo.