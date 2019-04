Dva Avstrijca in Američan pogrešani v kanadskih gorah

Območje so preiskali s helikopterji, opazili pa so več plazov in razsuto plezalno opremo, kar nakazuje, da je plezalce verjetno odnesel plaz, je dodal.

"S težkim srcem vas obveščamo, da soDavid Lama, Jess Roskelley in Hansjörg Auer, člani naše ekipe globalnih športnikov, domnevno ujeti v plazovih, ki so se 16. aprila sprožili v Alberti v Kanadi," je sporočilo podjetje The North Face.

"Pogrešani so, reševalne ekipe pa se bojijo najhujšega,"so sporočili.

Kanadska zvezna agencija Parks Canada, ki upravlja kanadske narodne parke, je sporočila, da so bili vsi trije alpinisti izkušeni plezalci, ki so skušali preplezati vzhodno steno gore Howse Peak v narodnem parku Banff v Zahodni Alberti, približno 55 kilometrov severno od Lake Louisa.

Kljub neugodnim razmeram sprožili iskalno akcijo

Reševalne ekipe so kljub neugodnim vremenskim razmeram sprožile iskalno akcijo takoj po obvestilu, da so alpinisti pogrešani, je dejal specialist za varnost obiskovalcev pri Parks Canada Stephen Holeczi.

Nadaljnje iskanje in reševanje zaradi vremenskih razmer in visoke stopnje nevarnosti proženja plazov trenutno ni mogoče.

Kot je dejala vodja parka Shelley Humpries, predvidevajo, da so vsi trije alpinisti mrtvi. Trije moški so bili profesionalni alpinisti in zelo izkušeni, vendar je vzhodna stena Howse Peake izjemno zahtevna, je dodala.