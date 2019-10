V nesreči letala na Aljaski dva hudo poškodovana, na krovu tudi srednješolci

Letalo Peninsula Airways je skušalo med Anchorageem in mestom Dutch Harbor pristati na letališču Unalasaka-Dutch Harbor. Letalo je pristalo, a se ni uspelo pravočasno zaustaviti in je zapeljalo s steze čez skale proti morju. Nesreča se je zgodila okrog šeste ure zvečer po lokalnem času, so sporočili iz letalske družbe Alaska Airlines (Peninsula Airways je zanje izvajala let).

Med nesrečo je bilo vetrovno, padal je tudi rahel dež. Kot poročaCNN, je pihal veter s hitrostjo 39 kilometrov na uro, s sunki, ki so dosegali 50 kilometrov na uro. Letalo, ki je zapeljalo s steze, je izdelal švedski proizvajalec letal Saab – Saab 2000.

Iz družbe Peninsula Airways so sporočili, da sta dve osebi kritično poškodovani, zdravniško pomoč pa je poleg njiju potrebovalo še deset ljudi. Na krovu je bilo 39 potnikov in trije člani posadke.

Med potniki so bili tudi člani srednješolske plavalne ekipe. Nadzornik šole Alex Russinv Cordovi na Aljaski, od koder prihajajo, je za CNN povedal, da "so vsi učenci in spremljevalci v redu. Pred nekaj trenutki sem spet govoril z nadzornikom Conwellom, ki je izjavil, da je bila ekipa skupaj, da so dobro in jedo pico. G. Conwell me je večkrat prepričal, da bodo za učence dobro poskrbeli."