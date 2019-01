Več mrtvih in vsaj 100 ranjenih v trčenju vlakov

V trčenju na postaji Mountain View je bilo glede na podatke nujne medicinske pomoči poškodovanih med 100 do 200 ljudi, nekateri tuji mediji pa poročajo celo o več kot 200 poškodovanih."V tem trenutku kaže, da sta umrli dve osebi, več je hudo ranjenih. Reševalne službe se poskušajo prebiti do ranjenih, ki so ostali ujeti v vagonih," je za Timeslive.co.zadejal policist.

Lokalni medij IOL sicer poroča že o treh smrtnih žrtvah in okoli 300 ranjenih. Številni so sicer utrpeli lažje poškodbe. Na kraju nesreče naj bi bilo vsaj 50 reševalnih vozil in avtobusov.