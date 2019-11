Dva predvolilna slogana Grabar-Kitarovićeve za novi predsedniški mandat

Grabar-Kitarovićeva je svoj program predstavila v kongresni dvorani zagrebškega velesejma pred več tisoč privrženci HDZ, vključno s hrvaškim premierjem in predsednikom HDZ Andrejem Plenkovićem in predsednikom parlamenta Gordanom Jandrokovićem. Program je objavila točno pet let po tistem, ko je začela svojo prvo predsedniško kampanjo.

Plenković je v uvodnem nagovoru izrazil prepričanje, da bo Grabar-Kitarovićeva tudi drugič zmagala na predsedniških volitvah. Meni, da bo to ključno za nadaljevanje izvajanja politike HDZ v interesu hrvaške države in naroda. Med drugim je dejal, da je v preteklih petih letih postala 'hrvaška blagovna znamka' v mednarodni politiki.

Program z naslovom Hrvaška zna in zmore bolje temelji na sedmih točkah

Večinoma gre za obljube za izboljšanje stanja na Hrvaškem v zvezi z razvojem, pravičnostjo, nacionalno identiteto in varnostjo. Namenjen je predvsem tradicionalnemu volilnemu telesu HDZ, v manjši meri pa se dotika nekaterih vrednot liberalnega dela hrvaške družbe.

Objavljeni predvolilni načrti so zaradi omejenih pristojnosti predsednika pogosto v rokah vlade ali parlamenta, na katera Grabar-Kitarovićeva ni imela odločilnega vpliva niti v času, ko vlado vodi HDZ.

Vprašanje je tudi, kako bo uresničila svojo današnjo zunanjepolitično predvolilno obljubo glede načina reševanja odprtih vprašanj s Srbijo, ki se nanaša na iskanje pogrešanih med vojno na Hrvaškem."Vztrajala bom, da bo reševanje usode pogrešanih glavni pogoj za nadaljnje napredovanje Srbije v pogajanjih o njenem članstvu v Evropski uniji," je dejala.

Večkrat je izpostavila, da je njen zunanjepolitični uspeh pobuda Treh morij

sPo njenih besedah naj bi s to pobudo Hrvaško 'izpulila iz regije' in jo umestila v Srednjo Evropo in Sredozemlje. Načrtuje, da bodo v prihodnjem obdobju končno uresničili vse pravice Hrvatov kot konstitutivnega naroda v Bosni in Hercegovini.

V nagovoru Grabar-Kitarovićeve je bilo tudi nekaj protislovij. Med drugim je dejala, da bo odločno vztrajala pri boju proti korupciji, čeprav njeno kandidaturo podpira HDZ, ki je na obtožni klopi v korupcijskem primeru Fimi-media.

Vse predvolilne raziskave zaenkrat napovedujejo zmago aktualni predsednici.