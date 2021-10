Dve kolesarski poroki: Roglič v Brdih, Polanc na Bledu

Leto 2021 si bomo zapomnili po izjemnih dosežkih naših športnikov, prednjačili pa so kolesarji. Dve olimpijski medalji, bron in zlato, osvojena dirka po Franciji, pa Vuelta, spomeniki, posamezne etapne zmage. Slovenija je dokazala, da je kolesarska velesila. A ne zgolj trening in absolutna predanost kolesarstvu, ves čas se kaže, da imajo naši fantje še nekaj več: izjemne spremljevalke. In po letošnjem poletju so dokazali, da se tega tudi zavedajo. Prvi kolesar sveta se je zaročil, Primož Roglič in Jan Polanc pa sta se poročila.