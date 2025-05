Dve leti od hudih poplav: Kako napreduje sanacija, če sploh?

Mineva natanko dve leti, odkar so se nad Slovenijo začeli zgrinjati temni oblaki. Govorimo seveda o letu hudih poplav in plazov. Začelo se je na severu in vzhodu države, maja 2023. Ljudje so morali zaradi plazov in posledične nevarnosti, da jim hiše odnese ali zasuje, zapustiti svoje domove. Mnogi so več mesecev bivali v kontejnerjih. Uničene so bile ceste, nekatere tudi povsem neprevozne, številni zaselki pa so bili nekaj časa odrezani od sveta. In kje so danes? Kazalo je obetavno, pripovedujejo. Intervencijska sredstva smo od te vlade prejeli zelo hitro, zatem pa se je ustavilo. In stoji še danes, pravijo župani. Obljubljene finančne pomoči od države še vedno ni, pravih sogovornikov na ministrstvu, ki bi jim pojasnili, kdaj in koliko si občine za sanacijo sploh lahko obetajo, pa tudi ne. Veliko jeze pa je tudi med ljudmi.