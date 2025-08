Dve leti po poplavah: kako napreduje obnova poškodovane infrastrukture

Le še dva tedna nas ločita od druge obletnice katastrofalnih avgustovskih poplav, najhujše nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Ta je vzela sedem življenj, skupna ocenjena škoda pa znaša skoraj 10 milijard evrov. In medtem ko vlada sporoča, da obnova poteka učinkovito, nekatere občine ostajajo kritične, ker so postopki prepočasni in birokratsko prezahtevni, zaradi česar je v 183 prizadetih občinah sanirana manj kot polovica poškodovane infrastrukture. Kako pa je vse to videti v praksi? Odpeljali smo se v eno takrat najbolj prizadetih občin. V Braslovče, natančneje v tamkajšnje naselje Letuš, kjer je podivjana Savinja rušila vse pred seboj.