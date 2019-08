V letalski nesreči na španski Majorki je umrlo 7 ljudi, v Švici pa trije. Med žrtvami nesreč so trije otroci, eden je bil še dojenček. Manjše letalo je na poti iz Švice v Italijo iz še neznanega vzroka strmoglavilo v bližini vrha gore Simplon in zagorelo. Nad Majorko pa sta trčila helikopter in ultralahko letalo in strmoglavila na mesto Inca.