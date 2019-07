Dveletni deček na nevarni vožni po tekočem traku

Medtem, ko je njegova mati opravljala postopek prijave na let, je dve leti star Lorenzo splezal na tekoči trak, ki ga je zapeljal na shrljivo vožnjo po letališču. Najprej ga je povleklo skozi napravo za skeniranje prtljage, Lorenzo pa je poskušal splezati skozi kovčke in torbe, ki so z njim potovale do pritličnega prostora na letališču, kjer sortirajo prtljago.

Naprava je dečka prepoznala kot 'problem', zato ga je skupaj z ostalo problematično prtljago usmerila k točki dodatnega pregleda, je povedal Mark Howeliz Uprave za varnost v transportu ZDA.

Nekateri od zaposlenih so povedali, da so v hrupnem prostoru zaslišali glasove, ki spominjajo na oglašanje mačk. Ko so ugotovili, da gre za otroka, so mu priskočili na pomoč in ga odstranili s traka.