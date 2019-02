Dveletnica se je nabodla na jedilno palčko

Velika sreča v nesreči. Dveletna kitajska malčica se je nabodla na jedilno palčko in pošteno ogrozila svoje življenje. Ko je skušala splezati na mizo, se je ta prevrnila, z njo pa je na tla zgrmela tudi deklica. V njenem vratu je končala 10-centimetrska paličica. Z desne strani ji je prebodla sapnik in segla vse do lobanjskega dna. Mati je še vedno v šoku, a so jo zdravniki pomirili, da so tovrstne nezgode vse prej kot redke. Skupina šanghajskih specialistov je kitajsko palčko odstranila v pičlih 30 sekundah. Kako jim je uspelo?

Malčica danes počiva v varnem maminem naročju, toda še vedno stoka od bolečin. Po 24 urah je lahko zapustila oddelek intenzivne nege, a ostaja na zdravljenju v šanghajski bolnišnici.

"Skušala je splezati na mizo. Ta se je prevrnila, z njo pa tudi ona. Ko je udarila ob tla, se je jedilna paličica zapičila v njen vrat. Bila sem res zelo prestrašena, prava živčna razvalina," pripoveduje dekličina mama.

Nevarno pot 10 centimetrov dolge palčke na animaciji opiše dekličin zdravnik. "Palčka je prebodla sapnik na desni strani, kjer je segla vse do lobanjskega dna. Tam so številne odprtine, skozi katere vodijo možganski živci. Ti nadzorujejo številne osnovne funkcije in med drugim odločajo, ali se bomo zadavili ali ne, ko pijemo vodo, ali bodo naši glasovi hripavi ali ne," pojasnjuje Jun Jang, direktor oddelka za otnorinolaringologijo in operacije vratu in glave v Bolnišnici Šinhua.

Vsaka najmanjša poškodba v tem predelu lahko povzroči hude krvavitve, po najbolj črnem scenariju pa doživljenjsko invalidnost ali celo smrt. Da bi operacija dveletne Kitajke minila brez zapletov, so si roke podali različni specialisti. Otorinolaringologi so iz vratu odstranjevali jedilni pribor, s svojimi znanji so postregli nevrokirurgi.

"Poseg smo opazovali na živi sliki, ki jo omogoča endoskopska kamera. Bili smo pozorni na krvavitve. Če bi deklica začela krvaveti, bi morali opraviti endotrahealno intubacijo, da bi krvi preprečili vstop v sapnik," pa razlaga Ši Šuejin, direktor anesteziološkega oddelka.



Operacija je uspela. Ko so malčico pripravili na ključni del posega, je bilo v dobrih 30 sekundah vsega konec. Palčka je zunaj, so se razveselili zdravniki.

Šanghajski strokovnjaki pa opažajo, da se starši vse prevečkrat ne zavedajo morebitnih nevarnosti v lastnem domu. "Posebej pozorni moramo biti, ko se otroci igrajo ali tekajo naokrog. V rokah nikoli ne smejo držati ostrih predmetov, kot so jedilne palčke, noži, vilice," še opozarja Jang.

Še je živ spomin na leto 2016, dodaja Jun, ko so na kliniki Šinhua v manj kot mesecu dni reševali tri otroke, ki so se nabodli na jedilne palčke.