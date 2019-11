Dveletnik ni želel zapustiti bolnišnice, dokler ga ni objel policist

Deček je v bolnišnici okreval po operaciji mandljev, bivanje v bolnišnici pa je bilo za malčka zelo naporno.

Osebje je povedalo, da je taval po hodnikih in jokal. "Celo sladoleda ni več maral," je povedala njegova mama.

In če večina otrok želi čim prej zapustiti bolnišnico, je imel malček pred tem še eno veliko željo - želel je, da ga objame policist in mu zagotovi, da se bo kmalu počutil bolje.

V bolnišnici so se odločili, da mu izpolnijo željo. Našli so policistaTonyja Battistellija, ki je bil dečku tako pripravljen izpolniti željo. "Prošnja mi je ogrela srce. Mali Brooks že pri teh letih ve, da smo tukaj zato, da pomagamo in ima rad policiste. Tudi vsakič, ko vidi policijsko vozilo, pomaha policistom," je po srečanju z malčkom povedal policist.

Družina otroka je navdušena nad osebjem bolnišnice, ki je bilo - kljub obilici dela - pripravljeno nekaj časa nameniti izpolnjevanju otrokove želje in mu s tem dodatno pomagati pri okrevanju. "Včasih zdravila niso dovolj"- pa so na to dejali v bolnišnici.

Deček je medtem že zapustil bolnišnico in dobro okreva, policist pa pravi, da ne želi, da se mu pripisuje kakšne "junaške zasluge", saj da je "le opravljal svoje delo".