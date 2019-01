Dveletnik ujet v vodnjaku, družina, ki je že izgubila enega otroka, obupuje

ŠALA DNEVA Arhiv

V patrulji sta bila starejši in mlajši policaj. Zvečer pred neko gostilno zaslišita hrup in mlajši policaj se odloči, da bo vstopil in naredil mir v gostilni. Starejši policaj ga čaka pred gostilno in po nekaj sekundah vidi, kako je njegov mlajši kolega v loku priletel iz gostilne in padel direktno pred njegove noge. Začudeno ga vpraša: ''Ali je gneča v gostilni?''

Mlajši policaj odgovori: ''Niti ne, kar hitro sem prišel na vrsto!''