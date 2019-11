Dveletnik umrl na božičnem sejmu: nanj se je zrušila ledena skulptura

Nesreča se je zgodila v bližini drsališča na Place Guillaume. Policija dogodek preiskuje in išče priče tragičnega dogodka. Mestne oblasti so sporočile, da bodo božični sejmi danes zaprti in izrekle sožalje družini. Otrok je poškodbam podlegel na poti v bolnišnico, je sporočila policija.

Sejem se je odprl prejšni četrtek, umetnik, ki je ledene strukture na sejmu postavil v nedeljo popoldne, se pravi le nekaj ur pred nesrečo, trdi, da se del ledene strukture ni mogel odkrušiti sam od sebe. Kot so sporočili s podjetja, ki je postavilo skulpturo, se kaj takega ni še nikoli zgodilo in da so zaradi dogodka pretreseni. Policija zdaj preiskuje vzrok, zakaj se je ledena skulptura iznenada prelomila in padla na nesrečnega otroka. Sožalje je družini izrekel tudi predsednik vlade Xavier Bettel.