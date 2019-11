Dvig minimalne plače: do del stroškov pokrila država?

Mesec in pol pred povišanjem minimalne plače na 700 evrov neto so v zraku tudi delodajalci. Še najbolj Združenje delodajalcev, ki opozarja, da bo dvig minimalne plače, iz katere bodo po novem izključeni tudi nekateri dodatki, ob ohlajanju gospodarstva vodil v nova odpuščanja. Zato združenje delodajalcev že stopnjuje pritisk na vlado in pravi: naj del teh stroškov pokrije kar država. Pa jih bo?