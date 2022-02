Dogovor o dvigu plač zdravnikov in zobozdravnikov razburil ostale sindikate

Ministrstvo za zdravje naj bi s sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, sklenilo dogovor o dvigu plač za šest plačnih razredov. In to je na noge pognalo vse ostale sindikate, ki zastopajo delavce v javnem sektorju. S to potezo je vlada odprla sezono lova za izboljšanje plač vseh drugih, je prepričan Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Kaj zdaj od vlade zahtevajo in pričakujejo tudi ostali v javnem sektorju?