Sožalje so svojcem izrekli tudi pri druž bi Ocean Infinity, ki je podmornico našla, kot so povedali, upajo, da je podatek o lokaciji podmornice svojcem prinesel vsaj nekaj olajšanja.

Družine so nad zavračanjem dvigovanja podmornice z izgovorom, da država za to nima primerne opreme, večinoma ogorčene, saj želijo pokopati posmrtne ostanke umrlih. A ministrstvo vztraja. "Nimamo avtonomnih podmornic, s katerimi bi se lahko potopili tako globoko, kaj šele opreme, ki bi to težo dvignila iz te globine," je bil jasen Aguad.

So pa od pristojnih že zahtevali, da razbitine podmornice dvignejo na površje in opravijo temeljito preiskavo, ki bi dala odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo in kdo je kriv. A je vlada že priznala, da bi bilo dvigovanje podmornice iz več kot 900 metrov globine – misija nemogoče, piše La Nacion. Tudi tožilstvo je sporočilo, da za zdaj dviga ne bodo zahtevali, pravijo, da želijo podmornico "ohraniti kot dokaz", in da jih skrbi, da bi pri dvigovanju še bolj razpadla.

"Del mene ni želel, da jih najdejo. Ker ne želim vedeti, kako so trpeli," je dejala Maria Rosa, mama člana posadke Fernanda Villareala. Da je sin mrtev, je, pravi, vedela takoj, ko je dobila novico, da je podmornica pogrešana. Prav tako so pristojne takoj opozorili, naj z najdbo podmornice zgodbe nikakor ne poskusijo spremeniti v zgodbo o uspe hu. "Kaj so storili za ujete na podmornici? Nič!"je bil besen oče enega od nesrečnih članov posadke.

Oblasti so svojcem pokazale posnetke uničene podmornice, kot je povedal predstavnik mornariceGabriel Attis, so bili pretreseni, imeli pa so tudi veliko tehničnih vprašanj o tem, kako je mogoče, da je prišlo do takšnega uničenja.

"Večji del podmornice je v enem kosu. Ni tako, kot so nam sprva razlagali, da je eksplodirala in od nje ni ostalo nič. Zato zdaj hočemo, da gredo po žrtve," je dejala Julia Chazarreta, ki je v tragediji izgubila sina Luisa Leivo.

MatiLeandra Cisnerosa pa je dejala, da zaradi same najdbe podmornice svojci ne bodo spali nič bolje. "Za nas se bo končalo, ko jo bodo dvignili. Dokler od blizu ne vidimo razbitin, ni konec."

Kaj se je zgodilo?

Podmornica se je vračala z rutinske misije, ko naj bi prišlo do napake na električni napeljavi. Odgovorni so podmornici ukazali, naj se vrne v bazo Mar del Plata, vendar tja ni nikoli prišla. Zadnji stik s podmornico so imeli 15. novembra lani ob približno 7.30 uri.

Osem dni zatem je organizacija, ki se ukvarja s prepovedjo jedrskih poskusov, sporočila, da so njihovi sistemi nekaj ur po zadnjem kontaktu zaznali glasen zvok, približno 60 kilometrov severno od zadnje znane lokacije podmornice. Oblasti so ocenile, da bi ta "zvočna anomalija" lahko prišla s podmornice.

Takoj po izginotju se je začela obsežna iskalna akcija, pri kateri je pomagalo kar 18 držav. Obsežno iskanje je bilo preklicano, potem ko je se je iztekel čas, ko bi na podmornici še lahko bil kdo živ, oblasti pa so z iskanjem nadaljevale v manjšem obsegu.

Nemška dizelsko-električna podmornica je bila zgrajena sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, od 2008 do 2014 pa so na njej opravili za 12 milijonov dolarjev popravil. Med drugim so jo preprezali, vgradili nove motorje in akumulatorje. Strokovnjaki pravijo, da so takšna dela zapletena, saj gre za dograjevanje z izdelki drugih proizvajalcev, pri tem pa lahko gre hitro kaj narobe. Številni ocenjujejo, da je to eden od razlogov za tragedijo.