'Dvoboj starca in kriminalca': Trump našteval neresnice, Biden pogrnil

V Združenih državah se marsikdo drži za glavo po prvem predsedniškem soočenju Joeja Bidna in Donalda Trumpa. Spopad sedanjega in nekdanjega predsednika so analitiki ocenili za enega najslabših, debate pa se je takoj po koncu prijel neslavni opis - to je bil dvoboj starca in kriminalca. Oči države so bile zaradi visoke starosti in vse slabših nastopov v javnosti predvsem uprte v 81-letnega predsednika Bidna, ki se, blago rečeno, ni izkazal. Še več: z zapletanjem, nesmiselnimi odgovori in jecljanjem je neuradno že sprožil paniko v demokratski stranki in celo pozive, naj odstopi od kandidature. Kaj pa Trump? Ta pričakovano ni razočaral.